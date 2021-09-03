Polis tarafından kontrol edilen bavulda, kitaplar çıktı.Olay, merkeze bağlı Mimar Faruk Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın girişine bırakılan ve uzun süre alınmadığını fark eden vatandaşlar, şüphelenerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şerit çekerek çevre güvenliği aldı. Ardından kontrol edilen bavulda kitaplar çıktı.
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Giriş Tarihi : 03-09-2021 08:38 Güncelleme : 03-09-2021 08:38
Şüpheli bavul alarmı
Elazığ’da bir binanın girişine bırakılan şüpheli bavul, ekipleri alarma geçirdi.