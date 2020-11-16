Asayiş
Giriş Tarihi : 16-11-2020 14:53   Güncelleme : 16-11-2020 14:53

Şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi

Emniyette ifadeleri alınan 2 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi

Elazığ’da polisin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada park halindeki şüpheli araçta 10 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirildi,2 şüpheli gözaltına alındı.   

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Çalışma kapsamında il merkezinde bir ara sokak üzerinde park halinde görülen şüpheli bir araç belirlendi. Şüpheli araçta arama  yapan polis ekipleri 5 parça halinde zulalanmış toplam 10 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheliler T.A. ve M.A. belirlenerek  "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alındı.

ETİKETLER: uyuştucu operasyonu elazığ uyuşturucu operasyonu