Asayiş
Giriş Tarihi : 20-11-2020 13:29   Güncelleme : 20-11-2020 13:29

Suçüstü yakalandılar!

Kaçak kazı yapan şüpheliler yakalandı.  

Suçüstü yakalandılar!

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada define arama amaçlı kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı.  

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile  Palu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri  Örencik köyünün kale mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine jandarma ekipleri bölgeye baskın yaptı. Yapılan baskında 3'ü Malatya'dan gelen 4 şüpheli suç üstü yakalandı. Şüphelilerden 4 adet detektör ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda yer alan izinsiz kazı yapmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

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