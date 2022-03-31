Su ürünleri av yasağı başlıyor  

Elazığ geneli tüm iç sularda 3 ay boyunca sürecek olan su ürünleri av yasağı yarın başlıyor.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “1 Nisan -30 Haziran tarihleri arasında su ürünleri av yasağı başlamıştır. Avlanma yasağı süresince amatör ve ticari amaçlı su ürünleri avcılığı, yetiştiricilik ve deniz balıkları hariç, diğer iç su balıklarının her ne suretle olursa olsun avlanması, satışı ve nakli yasaktır. İl ve ilçe müdürlüklerimizde görevli personel ile kolluk kuvvetleri avlanma yasağı döneminde, kanun ve yönetmeliklerdeki yasak, sınırlama ve yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında idari para cezası uygulayacaktır. Bu dönem içerisinde koruma ve kontrol faaliyetlerimizin daha etkin ve yaygın olarak yapılabilmesi duyarlı vatandaşlarımızın işbirliği ile mümkün olacaktır. İlimiz su ürünleri avlak sahalarında il müdürlüğümüz su ürünleri denetim ekipleri tarafından yürütülmekte olan kontrol faaliyetleri av yasağı süresinde de artarak devam edecektir. Ticari ve amatör su ürünleri avcılığı yapan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için su ürünleri av yasaklarına uymaları hem kendi menfaatleri hem de su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Yasak süresince tüm balıkçılarımızın mevzuat hükümlerine uymalarını önemle hatırlatıyoruz. Aksi takdirde 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa göre idari yaptırımlar uygulanacaktır” denildi.