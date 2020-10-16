Su tutma işlemi başlatılıyor  

DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar ve beraberindeki heyet, Elazığ'ın en önemli sulama projelerinden biri olan Kanatlı Barajı'nın son durumunu yerinde inceledi.

Elazığ'da Karakoçan ve Kovancılar ilçeleri sınırlarında yılda 79 milyon TL tarımsal sulama faydası olması planlanan Kanatlı Baraj'ında sona gelindiği ve 20 Ekim'de su tutma işleminin başlayacağı bildirildi.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Dündar, 20 Ekim itibariyle baraj gölünde suyun tutulmaya başlanacağını aktardı.Kanatlı Barajı ve Sulaması Projesi ile ilgili bilgi veren Bölge Müdürü Mahmut Dündar," 2020 yılı fiyatlarıyla, 185 milyon TL baraj inşaatı, 210 milyon TL sulama şebekesi inşaatı ve 30 milyon TL sulama alanında yapılan arazi toplulaştırma bedeli ve baraj gölalanı kamulaştırma bedeli olmak üzere toplam 425 milyon TL ‘ye mal oldu. Temelden 79 metre yüksekliğinde, kil çekirdekli yarı geçirimli dolgu tipinde ve 4,9 milyon metre küp gövde dolgu hacmine sahip olan Elazığ Kanatlı Barajında depolanacak 43,90 milyon metre küp su ile arazi toplulaştırması da yapılan Karakoçan ve Kovancılar ilçe sınırlarında bulunan Demirci ve Kuşcu Ovaları ile 19 köyün içinde bulunduğu 70 bin 920 dekar tarım arazisinin cazibeli borulu basınçlı sulama şebekesi ile 2021 yılı sulama sezonuyla birlikte sulanması temin edilecek. Yılda 79 milyon TL tarımsal sulama faydası ve 21 bin kişiye tarımsal istihdam sağlanacaktır" dedi.

Kanatlı Barajı Sulama alanının da içinde olduğu iki ilçeye bağlı 28 köyde toplam 19 bin 185 hektar alanda yürütülen arazi toplulaştırma çalışmaları yapıldığını aktaran Dündar," Bu alandaki çok hisseli arazi sorunları çözüldü, sınır ihtilafları ve işgal sorunları çözüme kavuşturularak, bütün parselleri yolla irtibatlandırıldı. Böylece, tarım işletmelerinin sahip oldukları küçük, parçalı ve dağınık arazileri modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenleyerek, daha az zaman, iş gücü ve sermaye kullanımı sağlamak suretiyle, üretim faktörlerinden en iyi biçimde yararlanarak tarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliği arttırılması ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarının yükseltilmesi hedeflenmiştir"ifadelerine yer verdi.