Elazığ’da soğuk havadan dolayı ağılların su şebekleri dondu.

Kış mevsiminin ağır geçtiği Elazığ’ın Karakoçan ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan köylerde yaşayan besiciler, hayvanlarını doyurabilmek için yoğun bir mesai harcıyor. Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu Bağlıağaç köyünde besiciler, hayvanlarının temel ihtiyaçlarını karşılamak için soğuk hava, tipi ve kar yağışıyla mücadele ediyor. Küçükbaş hayvanlar kar altında ot bulmaya çalışırken, hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle ağıllara giden su şebekesi de dondu. Hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak isteyen sürü sahipleri, ateş yakarak donan boruların çözülmesini bekliyor.