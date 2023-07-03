Su Altı Arama Kurtarma ekipleri şuana kadar 430 vakaya müdahale etti

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, yaz aylarının gelmesiyle beraber boğulma vakalarına dikkat çekerek, vatandaşlara bazı uyarılarda bulundu. Katipoğlu, “Hemşerilerimize sesleniyoruz baraj, göl ve gölet sularına hiçbir maksatla girmesinler” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, yaz aylarının gelmesiyle beraber boğulma vakalarına dikkat çekerek, vatandaşlara bazı uyarılarda bulundu. Katipoğlu, “Hemşerilerimize sesleniyoruz baraj, göl ve gölet sularına hiçbir maksatla girmesinler” dedi.Malatya’da yaz aylarının gelmesi ile beraber 3 boğulma vakasının yaşandığını belirten Katipoğlu, Malatya’daki suların dip yapısının bilinmediğine vurgu yaparak, ne maksatla olursa olsun baraj, göl ve gölet sularına girilmemesi gerektiğini söyledi.Öte yandan 2000 yılında kurulan su altı arama kurtarma ekipleri, Malatya ve Türkiye’nin birçok ilinde arama, kurtarma çalışmalarına katılıyor. Ayrıca su altı arama kurtarma ekipleri, kurulduğu günden bu yana 430 vakaya müdahale etti.Yaz aylarının gelmesiyle birlikte boğulma vakalarının yaşanmaya başladığını ifade eden Katipoğlu, su altı ekiplerinin güçlü bir ekip olduğunu ve kendisi ile birlikte 8 kişiden oluştuğunu söyledi. Ekiplerinin sadece Malatya’da değil bölgede ve Türkiye’nin birçok ilinde de boğulma ve su altı vakalarına müdahale ettiğini kaydeden Katipoğlu, “Ekibimiz 2000 yılından bu yana 430 vakaya müdahale etmiştir. Ne kadar profesyonel olursak olalım bir yandan da eğitimlerimize devam ediyoruz. Bilindiği üzere Malatya’daki sular tatlı ve görüşü az olan sular, su altında neler yapılabilir? Görüşü az olan sularda arama nasıl yapılır? Bu minvalde eğitimlerimizi sürekli olarak güncelliyoruz. Alet ve tesisat olarak en son teknolojiyi kullanıyoruz. Bundan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.Yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklarının artması ile beraber boğulma olaylarının da yaşanmaya başladığını belirten Katiopoğlu, “Yaz ayına girilmesi ile şehrimizde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlar çok üzücü vakalar biz bu vakaların yaşanmasını istemiyoruz. Ailelerimiz acı yaşamasın, gençlerimiz hayatlarının en güzel dönemlerinde hayatlarını kaybetmesinler. Bir kez daha tüm ekibimizle uyarıda bulunmak istiyoruz. Şehrimizdeki sular, dip yapısını bilmediğimiz sular, kesinlikle bu sulara girmesinler. Bilindiği üzere Malatya’nın çevresi sularla çevrili Karakaya Barajı çok büyük bir baraj ve diğer göl, göletlerimiz var. Onların etrafında kurulan konteynerlerimiz var çadırlarımız var. Serinlemek ve temizlik maksatlı bu sulara girildiğini duyuyoruz. Maalesef sonunun üzücü olmasında endişe ediyoruz. O nedenle hemşerilerimize bir kez daha sesleniyoruz, kesinlikle baraj, göl, gölet sularına hiçbir maksatlagirmesinler. Burada ailelerimiz büyük sorumluluk düşüyor. Ailelerimiz mutlaka evlatlarını takip etsinler çünkü boğulanların yaş ortalaması çok küçük. Bizler her ne kadar 7/24 görevde hazır ve nazır bulunsak dahi biz cankurtaran olarak görev yapmıyoruz. Biz su altı arama ve kurtarma ekibiyiz. Bir vaka yaşandıktan sonra istemediğimiz olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Bundan dolayı hemşerilerimizin dikkatli olmasını istiyoruz” diye konuştu.