İki dönemdir Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanlığını yürüten Nizamettin Türkoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Türkoğlu; “Elazığ’da yaşanan depremin ardından korona virüs salgını esnafı çok etkiledi, Elazığ esnafına destek verilmesi gerek yoksa küçük esnaf bitmek üzere” dedi.

Başkan Türkoğlu ;“Bana değmeyen yılan bin yaşasın” zihniyeti var olduğu sürece biz bu halden hiç kurtulamayız diyen Başkan Türkoğlu; “Eğer sen başka odanın derdini kendi derdin gibi anımsamasan hiçbir zaman bir şey elde edemezsin. Biz STK’lar olarak bir araya gelip açıklama yapamadık. Herkes kendi bünyesinde açıklamalar yaptı. Çokta açıklama bir şey değiştirmiyor. Açıklamalarımızı ciddiye alan kaç kişi var ki. Açıklama yapıyoruz biri bizleri aramıyor sorunlar için ne yapabiliriz diye. Geçen gün beni bir siyasi partinin danışmanı aradı, geçmiş soruyor bir sıkıntınız var mı söyleyin biz ona göre Meclise sunacağız. Bende günaydın dedim, 50 gün esnaflarımız kapalı kaldı. Neredeydiniz dedim şimdiye kadar, şimdiye kadar niye gelmediniz odamızın kapısını çalmadınız sizler için ne yapabilir demediniz.

“KREDİLER MUTLAKA ERTELENMELİ”

Elazığ’ı deprem bir yandan vurdu, korona bir yanda vurdu diyen Başkan Türkoğlu açıklamasına şu şekilde devam etti; “Gönül ister ki krediler uzun süre ertelensin çünkü Elazığ çok büyük darbe aldı. Deprem biryandan vurdu, korona bir yanda vurdu. Depremden dolayı birçok vatandaş Elazığ’ı terk etti. Elazığ’da küçük esnaf bitmek üzere. Esnaflara destek verilmese 11-12 ayda çok büyük patlamalar olacak. Bunun önüne şuanda geçilmeli çünkü vatandaşımız 50 bin TL kredi çekmiş, ya kefil bulmuş, ya evini ipotek etmiş. Allah korusun krediyi ödeyemedi ne olacak o zaman kefille kötü olacak ailesiyle kötü olacak. Devlet büyüklerinden ricam verilen kredileri Elazığ için bir yıl ertelesinler. Esnaf gerçekten ödeyemez” dedi.