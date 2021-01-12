Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı İlhan Yıldız açıklamalarda bulundu.

Başkan Yıldız; “STK Başkanı olmak yürek ister. Mevcut sayımız az olduğu için geliri az olduğu için biz elimizi taşın altına koyduk. Hiç bir menfaat beklemeden bu sektöre hizmet etmek için geldik. Hizmetten gurur duyuyorum. Ben özel bir kurumdan geldim aday oldum. Buraya bir şeyler vermek için geldim. Elimden geleni yapıyorum. Ben Elazığ için mücadele ediyorum. Valilik makamına verdiğimiz projelerimiz var. Hedefim sektörümüzü bir adım ileri götürmektir. Aday olup olmayacağım konusu çok erken odaların birleşme olasılığı var. Bakarsın değerli arkadaşımız çıkar onu destekleriz” ifadelerine yer verdi.

“PANDEMİ HER SEKTÖRÜ ETKİLEDİ”

Pandeminin tüm sektörleri olduğu gibi kendi sektörlerini de etkilediğini söyleyen Başkan Yıldız; “İşletmelerimiz açık olsa da işlerimiz yüzde 30 kayboldu. Mesela hiç evde ekmek yapmayan vatandaşlarımız evde ekmek yapmaya başladı. Pandemiden sonra şehirler boşaldı köylere gidildi. Şehirler boşalınca fırıncı esnafı da işinin yüzde 30 kaybetti. Ama Allah’a şükür işletmelerimiz ayakta. Biz buna da şükür ediyoruz. Esnaflarımız halkımıza hizmet ediyor. Biz de bunun mutluluğu yaşıyoruz. İnşallah en kısa sürede pandemi sıkıntısından kurtuluruz. Pandemi hem ticari hayatımızı etkiledi, hem de ülkemizin ekonomisini etkiledi. En üzüldüğüm diğer olayda pandemi ülkemizin eğitimini etkiledi. Eğitim ülkemizin her şeyi eğitim çocuklarımızın her şeyi. Ben Cumhurbaşkanı olsaydım, sınıf tekrarı yaptırırdım. Benim için eğitim çok önemli. Öğrencilerimiz bir üst sınıfa geçecekse dolu dolu geçmeli”dedi.