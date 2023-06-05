Stadyumunun yeni ismi için girişimler başladı

AK Parti Elazığ İl Başkanlığından Elazığ Stadyumunun ismiyle ilgili açıklama yapıldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “AK Parti hükümetinin Elazığ’a kazandırdığı önemli projelerden biri olan Elazığ Stadyumunun isminin yeni sezonda Elazığ Atatürk Stadyumu olması konusunda girişimlere başlanmıştır. Önümüzdeki sezonda kapılarını Elazığ Atatürk Stadyumu olarak açacak olan stadyumumuzda takımımıza başarılar diliyor, bu önemli yatırımın tüm Elazığspor taraftarlarına ve şehrimize tekrar hayırlı olmasını diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.