Spor kulüpleri çalışmalarına kaldığı yerden başladı

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Korona virüs tedbirleri kapsamında normalleşme sürecine geçilmesiyle spor kulüpleri de çalışmalarına kaldığı yerden başladı.

Covid-19 salgını nedeniyle bir süredir evde antrenman yapmak zorunda kalan Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları normalleşme sürecinin başlamasıyla kontrollü sosyal hayat kuralları çerçevesinde İl Müdürlüğü’ne bağlı tesislerde antrenmanlarını yapmaya başladı.

Tüm önlemleri alarak antrenmanlara başladıklarını aktaran Okçuluk Antrenörü Nida Esen, “Normalleşme süreciyle birlikte salonlarımızda maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek okçuluk antrenmanlarımıza başladığımız için hem sporcularımız hemde bizler çok mutluyuz. Ayrıca Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün tesislerdeki dezenfekte çalışmaları büyük bir titizlikle periyodik olarak devam etmektedir"dedi.

Yüzme İl Temsilcisi İshak Aktaş ise,Covid-19 salgınının dünya geleninde büyük bir risk olmasından dolayı kapalı olan Olimpik Yüzme Havuzunun da alınan bir çok önlemle birlikte bugün açıldığını aktardı.

Yüzme havuzumuz uzun bir süre kapalı kaldığını dile getiren Yüzme Antrenörü Meltem Uğraş'da, antrenmanlara start verdikleri için mutlu olduklarını kaydetti.