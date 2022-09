Spor ile gelen başarı, herkese örnek oldu   

Spor ile birlikte zinde kalan ve deşarj olan Almina, fen lisesini kazanarak herkese örnek oldu.

Elazığ’da su topu takımında olan 14 yaşındaki Almina Duru Yura, bir yandan müsabakalara katılırken bir yandan da ders çalıştı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü bünyesinde geçen sene kurulan Su Topu Takımı, üç kategoride 2’inci lige yükseldi. U-15 kadınlar takımında yer alan 14 yaşındaki Almina Duru Yura ise akranlarına başarısı ile örnek oldu. Liseye hazırlanmasına rağmen tüm antrenmanlara gelen ve takımı ile müsabakalara katılan Almina, bir yanda da derslerine çalıştı. Girdiği LGS’den 468 puan alarak 1,15’lik dilime giren Almina, fen lisesini kazandı. Spor ile birlikte zihnini boşaltan ve daha başarılı olan Almina, sporun eğitime engel olmadığını gösterdi. Akranlarına örnek olan Almina’nın hedefi hem su topunda ilerlemek hem de üniversite kazanmak.

Her gün antrenmanlarının olduğunu belirten Almina Duru Yura, "Antrenmanlara sık sık katılıyoruz. Kulüple birlikte 2’inci lige yükseldik. Maçlar için şehir dışlarına çıkıyoruz. Aynı zamanda normal bir şekilde eğitim hayatına devam ediyorum. LGS’den 468 puan aldım ve 1,15’lik yüzdelik dilime girerek Kaya Karakaya Fen Lisesi’ni kazandım. Sporun eğitime hiçbir engeli yok. Hatta ben antrenmanlara gelerek zihnimi boşaltıyordum ve derslerime yardımcı oluyordu. O yüzden derslerimde de başarımı artırdığımı düşünüyorum. Şu anki hedefim hem su topu alanında ilerlemek ve derslerimi sıkı tutarak iyi bir üniversite kazanmak. Aynı zamanda şehir dışlarına çıkarak başarılarımı artırmak istiyorum" dedi.

Almina’nın annesi Hilal Yura ise, "Biz spor ile eğitimin aynı anda yürüyeceğine her zaman inandık. Dolasıyla her zaman destekledik ve arakasında olduk. Spora gelmediği zamanlarda dinlenme olarak bilgisayar ve internet kullanacaktı. Onun yerine buraya gelip kafasını boşalttı. Olumlu anlamda kızıma katkıları oldu" diye konuştu.

Su Topu Takımını geçen yıl kurduklarını aktaran Antrenör Bekir Sadak da "İkinci yılımızda 3 takımı bölgeselde 2. lige çıkarmayı başardık. 2 kadın takımı olan U-15 ve U-17 kadın takımı şu an ikinci ligde. Erkeklerden de U-15 takımı 2. ligde. Hedefimiz diğer yıl birinci lige yükselmek. Genelde 8’inci sınıfa geçen sporcuların aileleri antrenmana getirmiyor. Mesela Almina antrenmanlara hiç aksatmadan geldi. Şu an Elazığ’ın en iyi fen lisesini kazandı. Spor eğitim ile bire bir gidebiliyor. Hatta çocuklar buraya geldiği zaman deşarj oluyor. Spor eğitime katkı sağlıyor" şeklinde konuştu.