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Spor
Giriş Tarihi : 18-01-2020 19:45

Sözleşmesi uzatıldı

TFF 2. Lig ekiplerinden Elazığspor'da Teknik Direktör Levent Eriş'in sözleşmesi uzatıldı.

Sözleşmesi uzatıldı

Elazığspor, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Teknik Direktör Levent Eriş'le 2022 yılına kadar yeni sözleşme imzaladı.  

Eriş için kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi. Camia ve taraftarlara kaynaşan, takıma büyük katkı sağlayan Eriş ile sözleşme uzatmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk, "Elazığsporumuz'un başarısı adına hep birlikte elimizi taşın altına koyduk. Bu doğrultuda hocamızın sezon sonu sona erecek sözleşmesini 2022 yılına kadar uzatmış bulunmaktayız. Levent Eriş hocamızın Elazığsporumuz'u başarıya ulaştıracağına olan inancımız tamdır.Yapılan anlaşmanın hayırlı olmasını temenni ediyor, değerli hocam ve ekibine başarılar diliyorum" dedi.

Kulüp Futbol Akademisini de tamamen Teknik Direktör Levent Eriş'e bağladıklarını aktaran Öztürk, "Bildiğiniz üzere hocamız gençlere çok önem veren birisi. Kendisiyle yaptığımız görüşmeler sonucunda futbol akademisini tamamen Levent Eriş hocamıza bağladık. Altyapıda görev yapan hocalarımızla da görüşerek bundan  böyle hocamızın vereceği antrenman programları çerçevesinde takımlarımız çalışmalarını sürdüreceklerdir. Temenni ediyorum ki önümüzdeki yıllarda futbol akademimizden de önemli yetenekleri A takımımıza kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Elazığspor gibi büyük bir kulüpte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Teknik Direktör Levent Eriş ise şunları söyledi: "Burada geride bıraktığımız süreç içerisinde önemli işler yaptığımızı düşünüyorum. Camiamızla, taraftarlarımızla ve şehrimizle bütünleşerek Elazığsporumuz'u layık olduğu yere getirme mücadelesi içerisinde olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."                      

ETİKETLER: levent eriş elazığspor teknik direktörü
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