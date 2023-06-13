‘Sözde paçavraların sallandırılmasını şiddetle kınıyoruz’

Büyük Birlik Partisi Elazığ İl Başkanı ve Cumhur İttifakı ortaklarından Ömer Ertan, bazı üniversitelerde LGBT gösterilerine izin verilmesine sert tepki gösterdi.

Ertan," bunların işaretleri, simgeleri olan sözde paçavra, bayraklarının sallandırılmasını da şiddetle kınıyor ve YÖK'e çağrı yapıyorum, üniversitelerden bu ahlaksızların, sapıkların sözde paçavralarını, bayraklarını kaldırın, bunların asılmasına ve bizim çocuklarımızı, gençlerimizi özendirecek şekilde propagandalarının yapılmasına müsaade etmeyin." ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi Elazığ İl Başkanı Ömer Ertan, sert açıklamalarda bulundu. Ertan’ın hedefinde ise LGBT gösterilerine müsade eden üniversiteler vardı.

"SAPKIN HAYAT TARZININ, TOPLUMUN ÖNÜNE İDEAL

GİBİ KONULMASINI ASLA KABUL ETMİYORUZ"

Bir film gösterimi üzerinden yapılan LGBT propagandasıyla yeni bir provokasyona teşebbüs edildiğini aktaran Başkan Ertan, şunları kaydetti:

"Sapıklığı, sapkın bir hayat tarzını, cinsiyetsizliği, aile kurumunu yok etmeyi normalleştirmek bir yana toplumun önüne bir ideal gibi konulmasının hoş görülmesini, desteklenmesini asla kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz ve bu topraklarda onlara yaşam hakkı tanımayacağız. Çünkü virüs gibidir.

Bir toplumun içine girerse o toplumu çürütür, aileyi yok eder. Dolayısıyla toplumu ve bizi biz yapan inançlarımızı, değerlerimizi yok eder. Onun için bunlara asla izin veremeyiz. Bunları asla bireysel hak ve özgürlükler kapsamında değerlendiremeyiz."

Başkan Ertan, bazı üniversitelerdeki LGBT eylemlerine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“SÖZDE PAÇAVRALARIN SALLANDIRILMASINI

ŞİDDETLE KINIYORUM”

"ODTÜ, Boğaziçi, Sabancı, Koç, gibi ve daha nicelerini sayabileceğimiz üniversitelerin de bunların işaretleri, simgeleri olan sözde paçavra, bayraklarının sallandırılmasını da şiddetle kınıyor ve YÖK'e çağrı yapıyorum, üniversitelerden bu ahlaksızların, sapıkların sözde paçavralarını, bayraklarını kaldırın, bunların asılmasına ve bizim çocuklarımızı, gençlerimizi özendirecek şekilde propagandalarının yapılmasına müsaade etmeyin. Bunu yapan üniversitelerle ilgili işlem yapın, uyarı yapın ve bunları kaldırtın."

