Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yard. Madenli Hemşehrilerine söz verdi. "İktidara gelir gelmez bir Madenli olarak söz veriyorum fabrikayı tekrar faaliyete koyacağım"dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yard. Devlet Eski Bakanı Prof.Dr. Sacit GÜNBEY, İl Başkanı Av. Erhun KARAKUŞ, İl Koordinatörü Av.İbrahim GÖK ve il teşkilatı olarak Maden ilçesinde Halk ve esnaf ziyaretlerinde bulunarak onların sorunlarını dinledik, Halk ekonomik olarak alım gücünün bittiğini ve artık tükendiklerini ifade ederek maden ilçesinde ki maden rezervleri hakkında ise tabiri caizse " Maden yetimdir,maden öksüzdür ve sahipsizdir ilçemiz işgal altındadır ve buna sessiz kalan vekiller bizleri ne hale düşürdüler bunun hesabını sandıkta çok sert vereceğiz " diyerek tepkilerini ortaya koydular.

YenidenRefah Partisi genel başkan yardımcısı eski Devlet bakanı Prof.Dr Sacit Günbey” Madenli hemşehrilerine "Ben bir Madenli olarak söz veriyorum iktidara gelir gelmez maden ilçemizdeki fabrikayı tekrar faaliyete geçireceğim" ve inşallah tüm Türkiye'de olduğu gibi Maden ilçemizde de ağır sanayi tesisleri ile üretim ve ihracat ile işsizliği bitireceğiz söz veriyorum dedi

Daha sonra ilçe belediye başkanı Orhan Yavuz, ilçe emniyet müdürü İbrahim Uçakcıoğlu’na da ziyaret ilçeden ayrıldık.