‘Söz verdiğimiz projeleri bir bir hayata geçirdik’

Göreve geldiği günden bugüne Yurtbaşı Beldesinde sayısız hizmetlere imza atan Başkan Yasin Yılmaz, söz verdiği projeleri bir bir hayata geçiriyor.

Beldeyi modern bir görünüme kavuşturmak adına çalışmaların sürdüğünü kaydeden Başkan Yılmaz, Organize Sanayi Bölgesi yolundan belde girişine kadar sıcak asfalt çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

YOL MEDENİYETTİR

Yol Medeniyettir düsturuyla hareket ettiklerini ve bu kapsamda beldenin tüm yollarının asfaltlandığını belirten Başkan Yılmaz, mahallelerde de parke çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi. Yurtbaşı’na değer katan çalışmalar gerçekleştirdiklerinin altını çizen Başkan Yasin Yılmaz, yaz sezonuyla birlikte birçok projenin daha hayat bulacağını sözlerine ekledi.

BAŞKAN YILMAZ: DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

Belde sakinlerinin mutluluğu adına daha çok çalışacaklarını ifade eden Başkan Yasin Yılmaz açıklamasında şunları söyledi:

“Beldemizin genelinde belediye olarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Beldemiz girişindeki asfalt çalışmalarında sona gelindi. Yine mahallelerimizde parke ve kaldırım çalışmalarımız devam ediyor. Beldemizi modern bir görünüme kavuşturmak adına gece gündüz demeden çalıştığımızı ifade etmek isterim. Özellikle Organize Sanayi Bölgesi girişinden beldemizin girişine kadar olan yolda asfalt çalışmalarımızın gerçekleşmesinde bizlere katkıları olan Sayın Valimize, Milletvekillerimize, her zaman desteklerini bizlerden esirgemeyen Elazığ Belediye Başkanımıza, AK Parti Elazığ İl Başkanımıza, İl Özel İdaremize, Karayolları 8. Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da aynı heyecan ve azimle çalışacağımızı belirtmek istiyorum.”