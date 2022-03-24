Söz Esnafta’nın konuğu Başkan Türkoğlu

Haberin Videosu : SÖZ ESNAFTA 3 BÖLÜM ELAZIĞ BERBERLER VE KUAFÖRLER ESNAF ODASI
Haber Elazığ Genel Yayın Yönetmeni Cemil İzgi’nin sunduğu Söz Esnaf’ta programın 3. Bölümü Haber Elazığ YouTube kanalında yayınlandı.
Söz Esnafta’ya konuk olan Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu, esnaflarının yaşadığı sorunlar hakkında bilgiler verdi.
Başkan Türkoğlu, Ocak ayında yapılan Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası genel kurulu hakkında açıklamalarda bulunurken gelinlikçiler sorunun çözmek için çalışmalar başlattıklarını söyledi.
Başkan Türkoğlu’nun açıklamalarını haberimiz içindeki videodan yada Haber Elazığ YouTube kanalından izleyebilirsiniz…