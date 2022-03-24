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Söz Esnafta’nın konuğu Başkan Türkoğlu

Güncel

Söz Esnafta’nın konuğu Başkan Türkoğlu

Söz Esnafta programının bu haftaki konuğu Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu oldu.