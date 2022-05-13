Söz Esnafta’nın konuğu Başkan Erdem oldu

Her Çarşamba günü Haber Elazığ YouTube kanalında yayınlanan Söz Esnafta programının konuğu Elazığ Esnaf Sanatkarlar Birliği Başkanı Cemil Erdem oldu.

Haber Elazığ Genel yayın Yönetmeni Cemil İzgi’nin sunduğu Söz Esnafta programı konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

Başkan Cemil Erdem esnafların yaşadığı sorunlar hakkında bilgiler verirken 24 Mayıs’ta yapılacak Esnaf Sanatkarlar Birliği seçimi hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

Esnaf Birliği Binası’nın şimdiye kadar neden yapılmadığını açıklayan Birlik Başkanı Erdem, en büyük hayalinin Esnaf Birliği Binası yapmak olduğunu ifade etti.

Elazığ Esnaf Sanatkarlar Birliği Başkanı Cemil Erdem’in konuk olduğu programın tamamını haber içinde vidodan ya da Haber Elazığ YouTube kanalından izleyebilirsiniz…