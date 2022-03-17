Söz Esnafta’nın konuğu Başkan Cebrail Top

Haberelazig.com haber sitesinde yayın hayatına başlayan Söz Esnaf’ta programının 2. Bölümü izleyicilerle buluştu.
Haberelazig.com haber sitesi Genel Yayın Yönetmeni Cemil İzgi’nin hazırlayıp sunduğu Söz Esnafta programının 2. Bölümünde Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Cebrail Top konuk oldu.
Başkan Cebrail Top, Esnafların yaşadığı sorunlar hakkında bilgiler vererek Ocak ayında yapılan oda seçimleri hakkında bilgiler verdi.
Bakkal Kart projesinin devam edeceğini ifade eden Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Cebrail Top, vatandaşların yerel esnaftan alış veriş yapması gerektiğini söyledi.
Söz Esnafta programının 2. Bölümünü tamamını haber videomuzda ya da Haber Elazığ YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz…