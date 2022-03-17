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Söz Esnafta’nın konuğu Başkan Cebrail Top

Güncel

Söz Esnafta’nın konuğu Başkan Cebrail Top

Söz Esnafta programının bu haftaki konuğu Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Cebrail Top oldu.