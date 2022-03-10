Söz Esnafta’nın ilk konuğu ELZEMDER

Söz Esnafta programının ilk konuğu El Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz oldu.

Haberin Videosu : SÖZ ESNAFTA 1. BÖLÜM EL-AZİZ EMLAKÇILAR DERNEĞİ - (EMLAKÇILAR FIRSATÇI MI ?)

Haberelazig.com haber sitesinde yayın hayatına başlayan Söz Esnafta programı her hafta bir meslek dalının sorun ve sıkıntılarını dile getirecek.

Haberelazig.com haber sitesi Genel Yayın Yönetmeni Cemil İzgi’nin hazırladığı program ilk bölümü Haber Elazığ YouTube kanalında yayınladı.

Söz Esnafta programının ilk konuğu olan El Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz, dernek olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler vererek emlakçıların sıkıntılarını dile getirdi.

Başkan Gülyüz,

1- Elazığ'da Kira Fiyatları Düşecek mi?

2- Emlakçıların Sorunları Nelerdir?

3- Elazığ'da Konut Fiyatları Düşecek mi?

4- Emlakçılar Neden Oda Kurmak İstiyor?

5- Nuri Gülyüz Karma Oda Başkanı Adayı Olacak mı ?

Sorunlarını cevaplandırdı.

Programın tümünü haber elazığ YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz.