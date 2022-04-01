Söz Esnafta konuğu Başkan Albayrak

Haber Elazığ Genel Yayın Yönetmeni Cemil İzgi’nin sunduğu Söz Esnaf’ta programın 4. Bölümü Haber Elazığ YouTube kanalında yayınlandı.
Söz Esnafta’ya konuk olan Elazığ Karma Esnaf Odası Başkanı Hakan Albayrak, esnafların sorunları hakkında bilgiler verdi.
Başkan Albayrak Ocak ayında yapılan seçim sonrası başkanlığı kazandıktan sonra yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler vererek Emlakçılar Odasını kuracaklarını söyledi.
Seçim vaatleri arasında yer alan odanın gelir giderlerini açıklayacakları projelerini hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Albayrak, esnafların odanın gelir giderlerini kurdukları odanın internet sitesinde görebileceklerini ifade etti.
Elazığ Karma Esnaf Odası Başkanı Hakan Albayrak açıklamalarını haberimiz içindeki videodan yada Haber Elazığ YouTube kanalından izleyebilirsiniz…