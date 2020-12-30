‘Söylemek yetmiyor’

ASKON Elazığ Şube Başkanı Ertan Nizamettin Diler açıklamalarda bulundu.

Diğer ekonomi dernekleriyle toplantılarda bir araya geldikleri ifade eden Başkan Diler; “Ben ASKON olarak konuşurum. Biz başkan olduğumda projeleri hazırlayıp gerçekleştikten sonra basına çıkıp açıklama yapmayı düşündük. “Sırf medyaya çıkmış olmak için konuşmayalım, ben başkanım koltukta oturuyorum” demeyelim dedim. Evet, dernekler bir araya gelemiyor. İstişarede de bulunmuyorlar. Sadece bizim yaptığımız nedir burada koltukta oturup Elazığ’ı izlemek. Bir toplantı olduğunda gidip orada herkes kendi menfaatini konuşmasın. Maalesef bu konuda çok eksiğiz. Herkes gelsin bir araya çözümler üretsin. Ben televizyona çıkıp da konuşsam boş, ne kadar gazeteye demeç versem boş, söylemekle olmuyor. Bir şeyi yapım ondan sonra konuşmak lazım. Biz STK başkanı olarak biz dile getirmekle mükellefiz işin peşinde de koşmakla mükellefiz Biz mücadelemizi vermekle mükellefiz”.

“KREDİ ÖDEMELERİNDE SIKINTI OLACAK”

Diler; “Devletimiz deprem sonrası destekler açıkladı. Maalesef şu da var. İhtiyacı olan esnaf kredi almadı. Şuanda da kredi ödemede zorlanıyorlar. Bu parayı ne yaptılar bilmiyorum. Bu kredi ihtiyacı olan esnaflarımıza merhem oldu. Kredi ödemelerinde sıkıntı olacak. Kredilerin ertelenmesi için bir dosya hazırlanıp bakanlığa göndermemiz lazım.1 yıl erteledik diyelim. Çözüm olacak mı belli değil? Çünkü bu pandemi süreci ne zaman bitecek belli değil. Bu süreçte esnaflara kredileri ödeme planları esnafa göre belirlenmelidir”dedi.