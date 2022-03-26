Sosyalhane binası inşa çalışmalarında sona gelindi  

Elazığ Belediyesi tarafından yapımına başlanan Sosyalhane büyük oranda tamamlandı.

Elazığ Belediyesi’nin sosyal belediyecilik alanında yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde inşasına başlanan Sosyalhane büyük oranda tamamlandı. Güney Çevre Yolu Yemişlik mevkii yeni TOKİ bölgesinde bulunan ve toplamda bin 900 metrekarelik zemin üzerinde 650 metrekare yapı alanına sahip olan Sosyalhane’de peyzaj çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Kadın, çocuk ve gençlere sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda destekleyici eğitimlerin verileceği Sosyalhane’de kütüphane, kafeterya, çok amaçlı salon, ofis ve atölyeler yer alıyor. Çocukların ve gençlerin yeteneklerini geliştirmek ve artırmak hedefine yönelik eğitimlerin verileceği Sosyalhane bünyesinde, robotik kodlama atölyeleri, meslek edindirme kursları ve kişisel becerilerin artırılmasına yönelik mekanlar oluşturulacak.