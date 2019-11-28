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Giriş Tarihi : 28-11-2019 12:56

Sosyal medyada terör propagandası operasyon

Elazığ'da "Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili terör örgütü PYD/YPG'nin amaçları doğrultusunda sosyal medya üzerinden propaganda yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.  

Sosyal medyada terör propagandası operasyon

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak terör örgütü  PYD/YPG adına propaganda yapanlarla ilgili çalışma yaptı. Polisin çalışmasında örgütün talimat ve amaçları doğrultusunda sosyal medya üzerinden propaganda yapan 6 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik il merkezi ile Kovancılar ve Karakoçan ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinden çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyaller de ele geçirildiği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 6 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

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