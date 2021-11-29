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Asayiş

Sosyal medyada PKK/KCK propagandası yapan kişilere yurt dışı yasağı

Asayiş

Sosyal medyada PKK/KCK propagandası yapan kişilere yurt dışı yasağı

Elazığ’da sosyal medya mecralarında 'PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası' yaptıkları tespit edilen 15 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından yurt dışı yasağı uygulanarak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.