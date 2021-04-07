‘Sorunlarımız çözülmediği için aday olduk’

Elektronikçiler, Fotoğrafçılar ve Saatçiler Esnaf Odası Başkan Adayı Mehmet Havabulut açıklamalarda bulundu.

Mehmet Havabulut; “Elazığ merkez doğumluyum. Fırat Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümünden mezunum. Neden Elazığ Elektronikçiler Saatçiler Fotoğrafçılar Sanatkarlar Esnaf Odası’na aday oldum. Odamız kurulduğu günden itibaren hiçbir faaliyette bulunmadığı ve çoğu esnafımızda odamızın varlığında haberi olmadığı için aday oldum. Esnaflarımız odamızın yerini bile bilmiyor. Telefoncu, fotoğrafçı ve saatçi esnaflarımızın sorunlarının çözülmüyor. Odamızın, kurumsal bir yapısı ve misyonu ve vizyonu yok. Odamız hizmet için bir yol alamıyor. ”

“ELEKTRONİKÇİ VE CEP TELEFONCU ESNAFIMIZIN SORUNLARI ÇOK”

Havabulut; “Cep telefoncularının en büyük sorunlarından biri, 2014 yılında gelen kredi kartı yasağıdır. Kredi kartı yasağı geldikten sonra esnaflarımızın satışları yüzde 70 azaldı. Bu yasak geldikten sonra büyük mağazalar vatandaşlarımıza kredi kullandırarak telefon sattı. Bu şekilde büyük mağazalar esnaflarımızın önüne geçti. Ayrıca GSM şirketleri vatandaşlarımızın hatlarına taksitli telefon verdiler. Bu şekilde olunca esnafımız iyice geride kaldı. Telefon tamiri yapan esnaflarımızda telefon tamirini yapıyor el emeğini alıyor. Bazen de esnaflarımız bir telefonla saatlerce uğraşıyor ama telefon tamir edilmiyor. Bu şekilde olunca esnafımız saatlerce emeğini boşa harcamış oluyor. Esnafımız, arıza tespit ücreti alamadığı için verdiği emek boşa gitmiş oluyor. Alt bayi telefoncu arkadaşlarımız var GSM şirketleri bu esnaflarımızın kotalarını tutturmaları için dayatmalar yapıyor. Bu dayatmalar karşısında esnaflarımız söz sahibi olamadığı için GSM şirketlerinin dediği oluyor. Biz bu sorunlarının önüne geçmek için çalışmalar yapacağız. Ayrıca telefoncu esnaflarımızın en büyük sorunlarından biri de seyyar telefon satanlar. Bu olayın bir türlü önüne geçilmedi veya geçilmek için mücadele edilmedi”dedi.