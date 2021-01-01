‘Sorunlar cumhurbaşkanına iletilmedi’

Elazığ Emlakçılar Derneği Başkanı Hakan Albayrak açıklamalarda bulundu.

“Bence Elazığ sahipsiz” diyen Başkan Albayrak; “Burada biz Cumhurbaşkanımıza söyleyecek bir sözümüz yok. Bizi temsil eden kişiler sorunlarımızı Cumhurbaşkanımıza iletselerdi. Sorunlarımız çözülebilirdi. Cumhurbaşkanımız her sorunu bilecek değil. Ülke olarak 85 milyon kişiyiz.81 ilin sorunlarını tek tek göremez ki. Cumhurbaşkanımız uyumaya bile fırsat bulamıyor. Yeri geliyor biz bile oturmaya vakit bulamıyoruz. Temsilcilerimiz Cumhurbaşkanımıza iletselerdi belginde bizimde depremde verilen krediler hibe olabilirdi. Vekillerimizden ve odalardan bize sahip olan olmadı”.

“EKSİKLİĞİMİZ BİR VE BERABER OLAMAMAK”

Hakan Albayrak; “Ben şimdiye kadar odaların birlik olduğunu görmedim. STK’ların birlik olduğunu görmedim. Biz ekonomi platformuna üyeydik. Şimdi ayrıldık. O zaman Gıdacılar Sitesi ve Mobilyacılar Sitesi kurulması için çalışmalar yaptık ama bir adım ileri gidemedik. Biz baktık ne dinleniyoruz nede toplanabiliyoruz. Elazığ’da STK’lar tek olarak görevlerini yapabiliyor olabilirler ama birlik olup da bir şey yapamıyorlar” dedi.