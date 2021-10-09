Sorun yaşamadan çözüm bulunsun

Elazığ havalimanı ikinci pistinin bakıma alınacak olması nedeniyle 15 Ekim sonrası yolculuklarını hava yoluyla yapacak olan vatandaşlar geçici bir süreliğine Malatya, Diyarbakır ve Bingöl illerinde seyahatleri gerçekleştirecekler.

Komşu şehirlerden yapılacak uçuşlar öncesi firmalar tarafından uçuş sayıları sıkıntı yaşamaması adına artırılırken, çevre illerden yolculuk yapacak olan vatandaşları önemli bir sorun bekliyor.

SERVİS İMKANI ŞİMDİLİK YOK !

Örneğin Ankara’ya Malatya’dan gitmek isteyenler 05:45 ve 06:05 seferlerine, Diyarbakır’dan gitmek isteyenler de 06:40 ve 06:45 seferlerine katılmak için Elazığ’dan gece 03:00 yada 04:00 sularında ayrılmaları gerekiyor. Ancak özel aracı olmayanları önemli bir sorun bekliyor.

Yine yolculukları gece 00:00 ve 01:00 de Malatya ve Diyarbakırda son bulacak uçuşlar sonrası da Elazığ’a gelmek isteyen vatandaşlar için de şuana kadar herhangi bir servis imkanı sunulmaması ve bu konuda ki belirsizlik yolcuları kara kara düşündürüyor.

SORUN BAŞLAMADAN ÇÖZÜLSÜN

Uzun bir süre Elazığ’dan uçamayacak olmanın yanı sıra çevre illerden seyahatlerini gerçekleştiriceklerini belirten vatandaşlar, bu illere şimdilik servis olmaması nedeniyle sorun yaşamak istemediklerini belirtiyorlar. Bu konuda yetkililerin acil çözüm bulmasını isteyen yolcular, aksi takdirde vatandaşların uçak parasından daha çok miktarda bir ücreti taksiye ödemek zorunda kalacaklarını ifade ediyorlar.