‘Sorumluluğumuzun farkındayız, yapacağımız iş çok’

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Mücahit Yanılmaz, çıktıkları bu yolda sorumluluklarının farkında olduğunu ve yapılacak çok işin olduğunu belirtti.

Önceki gün şehrimize gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile ‘’Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı’’na katılan Yanılmaz, ardından Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki ile birlikte Çarşı Mahallesi, Saray Cami çevresi, Kapalıçarşı ve Bakırcılar Çarşısı’nda esnaf ziyaretleri yaptı.

Sanayi Sitesi’nde esnaf ziyaretleri yapan Yanılmaz, burada sanayi esnafının beklentilerine yönelik müjdeli haberi verdi. Sanayi sitesinin yeni yerine taşınacağını belirten Yanılmaz, sözlerine şu şekilde devam etti: “Sanayi Sitesi’ndeki esnaflarımızın uzun süredir bir beklentisi var, esnafımız artık buraya sığmıyor. Sanayi Mahallesi neredeyse buranın bir bölümü olmuş. 2 bin işyerinin olacağı bir Sanayi Sitesi programımız var ve 15 Mayıs’tan sonra Allah’ın izniyle yeni Sanayi Sitesi yapımı başlayacak. Buradan bütün sanayi esnafımıza bunu duyurmak istiyorum.”

Haksen-Memur Sen TOKİ konutlarında Abdullahpaşa mahalle sakinleriyle bir araya gelen Yanılmaz, vatandaşların gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Seçim gezileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Yanılmaz; “Dün özellikle TOKİ Hak-Sen’de yapmış olduğumuz toplantıda TOKİ konutlarında oturan hemşerilerimizle buluştuk. Çok büyük bir teveccüh gösterdiler. TOKİ konutlarından memnuniyetlerini belirtirken aynı zamanda Elazığ'ın 2020 depreminden sonra Cumhurbaşkanımızın Elazığ'ımıza yapmış olduğu hizmetlerden göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı minnettarlıklarını ve memnuniyetlerini belirttiler. 14 Mayıs seçimlerinde de el birliğiyle, gönül birliğiyle AK Parti ve Cumhurbaşkanımıza destek vereceklerini ortaya koydular. Yine dünkü televizyon programında da önümüzdeki süreçte yapacağımız projeleri, hayata geçireceğimiz projeleri, tek tek izah etme imkanı bulduk. Bunların başında elbette hızlı tren geliyor. Akabinde Uluova Sulama Projesi geliyor. Akabinde Kuzova Sulama projesinin geri kalan bölümleri geliyor ve şehrin batısına yapılacak olan 800 yataklı hastane geliyor. Yine eski SSK'nın yerine yapılacak olan hastane ve şu anda Fethi Sekin Şehir Hastanesi içine yapılacak olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi çok önemli yatırımlar olacak. Aynı zamanda Elazığ'ı önümüzdeki dönemde lojistik bir üst haline getireceğiz. Belediye Başkanlığım dönemimde 2015 yılında çevre düzeni planı yapmıştık. Çevre Bakanlığıyla imzaladığımız önemli bir plandı. Çevre düzeni planında biz 88 dönüm araziyi lojistik merkez olarak planladık. 8 dönümü depo olarak planladık. Dolayısıyla 96 dönümlük bir alan lojistik merkez olarak inşallah Elazığ'a hizmet edecek. Çünkü Elazığ, Karadeniz ile Akdeniz için tam orta noktadadır ve bunları tamamlayan çok önemli bir yapı da Pertek Köprüsüdür. Pertek Köprüsü de bizim önümüzdeki dönemde takip edeceğimiz ve inşallah sonuçlandıracağımız en önemli yatırımlardan biridir. İnşallah 14 Mayıs'ta ben inanıyorum ki Elazığ, Cumhur İttifakı olarak 5/0 yapacak ve bizler de Türkiye Büyük Millet Meclisinde Ankara'da Elazığ'ın hiç bir problemine duyarsız kalmayacağımız gibi, irademizi ortaya koyacağız. Gücümüzü ortaya koyacağız. Bilgi ve görgümüzü ortaya koyacağız. Bütüncül bir anlayışla ekip ruhu içinde, tek kişi olarak değil Milletvekillerimiz, İl Başkanımız, Belediye Başkanımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımız, Odalarımız ile birlikte hareket ederek, Elazığ'ımıza bu yatırımları getireceğiz inşallah. Şu anda Sanayi Sitesindeyiz. Sanayi Sitesini geziyoruz. Evet, Sanayi Sitesi'ndeki esnaf kardeşlerimizin yeni bir Sanayi Sitesi beklentisi var. Bu zaten geçmişte de belliydi. Çünkü Sanayi Sitesi buraya sığmıyor. Sanayi Mahallesi neredeyse Sanayi Sitesi'nin bir bölümü olmuş. 2 bin işyerinin olacağı bir Sanayi Sitesi programımız var ve 15 Mayıs'tan itibaren ilk önce ele alacağımız, konuşacağımız, yapacağımız ve bitireceğimiz yatırım Allah'ın izniyle yeni Sanayi Sitesi olacak. Buradan da bütün Sanayi Sitesi'ndeki esnafımıza bunu duyurmak istiyorum.” şeklinde konuştu.