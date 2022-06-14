Şorşor Deresi üzerine yeni köprü inşa ediyor  

Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Güney Çevre Yolu Aksaray Mahallesi bağlantı noktasında bulunan Şorşor Deresi üzerinde köprü yapımına başladı. 14 metre uzunluğunda, 25 metre genişliğinde inşa edilecek 6 şeritli köprünün kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulması hedefleniyor.
Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapımına başlanan köprünün tamamlanmasıyla birlikte Aksaray Mahallesi’nin bir probleminin daha çözüme kavuşacağı belirtilerek köprünün eylül ayı içerisinde hizmete sunulacağı kaydedildi.