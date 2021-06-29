Sönmez :‘Kibrit kutusu kadar ev yaptılar’

Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Avukat İrfan Sönmez İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği’ni ziyaret etti. Sönmez’i Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği Başkanı Muhammed Baygeldi ve dernek yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Dernek ziyaretinde açıklamalarda bulanan Avukat İrfan Sönmez, Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği’nin Elazığ’a hayırlı olmasını dileyerek “Gelecek, internet medyasının olacak” dedi.

“SİYASETİ DÜŞÜNÜYORUM”

Avukat İrfan Sönmez; “Yıllardır siyasetin içindeyim. Tabi ki siyaset düşünüyorum ama şartlar olgunlaşırsa vatandaşlarımızdan beklediğim desteği bucağıma inanırsam siyaset yapacağım. Ama vatandaştan beklediğim desteği alamayacağımı kanaati doğarsa boşu boşuna siyaset yapıp boşu boşuna ortaya çıkmanın anlamı yok. Siyaseti sadece kendi nefsimizle düşünmemiz gerekir. Ben yaparsam siyaset ben yapmasam değil düzleminde bakmamamız lazım. Bugün Türkiye’de bu iktidardan kurtaracak bir siyaset ihtiyaç var, Türkiye’de yolsuzluklara son verecek bir siyasete ihtiyaç var, Türkiye’de adaletsizliklere son verecek siyasete ihtiyaç var”.

“İKTİDARIN ERKEN SEÇİME GİDECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM”

Sönmez; “Bizim yapacağız ilk iş yanlış gidişata dur diyecek siyasi kadroların iş başına getirmek ve onlara destek olmaktır. Bunu Türkiye için yapmalıyız. Şuanda iktidarın erken seçim isteyeceğine zannetmiyorum. İktidar şunu düşünüyor. Bütün anketlerde yüzde 10-15 arasında değişen tarafsızlar kitle var. Eğer, 2023 kadar bazı vaatlerimizi yerine getirirsek krizi daha hafifletirsek bu kararsız kitleyi geri getiririz düşüncesindeler. Bu kararsızların hemen hepsi Ak Parti’den ayrılan fakat yeni bir partiye henüz yönelmemiş bir kesimdir. Dolayısıyla onlar üzerinden bir siyaset yapmaya çalışıyorlar. İkincisi de muhalefeti dağıtmak için gayret gösteriyorlar.

“İKTİDARI DESTEKLEYEN KESİMDE TEREDDÜTLER VAR”

Avukat İrfan Sönmez; “Bundan sonraki seçimde 1983 yılındaki yapılan Milliyetçi Demokrasi Partisi ile Anavatan Partisi arasındaki seçime benzeyeceğini düşünüyorum. Şunun için düşünüyorum, herkes Kenan Evreni desteklediği Milliyetçi Demokrasi Partisi’nin iktidara geleceğini düşünüyordu. Ama akşam sandıklar açıldığında büyük bir güçle Anavatan Partisi’nin başında bulunan rahmetli Turgut Özal’ın kazandı seçimi. Şimdi buna bir eğilim görüyorum. Muhalefete oy veren kesim kemikleşmiş durumda. İktidarı destekleyen kesimde tereddütler var. Ben İyi Parti’yi dışardan destekliyorum. Şundan dolayı destekliyorum milliyetçi bir parti ve demokrat bir partidir. İyi Parti milliyetçiliği ayrıştıran değil toplayan bir milliyetçiliktir”.

“ELAZIĞ’IN BÜYÜK PROBLEMLERİ VAR”

Elazığ’ın büyük problemleri var diyen İrfan Sönmez; “Bu yeterince siyaseten tecrübe edilmiyor. Elazığ depremde büyük yara aldı. Başta hükümet yetkilileri vatandaşların yanında durdular. Durdukları için teşekkür ederiz. Sonra evler teslim edilmeye başlandı. Yapılan evler Elazığ kültürüne Elazığ insanının törelerinin düşünülmeden yapılmış evlerdir. Kibrit kutusu kadar ev yaptılar. Bu evler Elazığlının oturacağı kapasitedeki evleri değildir. Bu hükümetin Elazığ’a bakışıdır. Bu evler ucuz verilmeyecek. Bayındırlık birim fiyatlarına göre bir metre kare fiyatı 1450 TL’dir.90 metre karelik evlere 170-180 TL istiyorlar. Belki bunu yavaş yavaş alacaklar ama bu maliyetin iki katıdır. Bazı yerlerde 2+1’leri kuraya soktular 3+1 kuraya sokmadılar. Bunları kim için tutuyorsunuz. Bu evler depremzedeler için yapılan evler”.

“GELECEK İNTERNET MEDYASININ OLACAK”

Avukat İrfan Sönmez; “Küreselleşmenin temel dayanağı internettir. İnternetin yaygınlaşması ile birlikte bir tuşla Dünyanın her yerine gidip gelmek mümkün. Z kuşağı denilen gençler, normal medyanın taraf olduğunu gördüğü için doğru haberi internette aramaktadır. Gelecek internet medyasının olacaktır. Gelecekte satışlarında büyük çoğunluğu internette olacaktır. İnternet medyası her kesimin sesidir” dedi.

Haber: ELİYGAD