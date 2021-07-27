Sona gelindi 

Elazığ Gençlik Merkezi sahasında zemin yenileme ve bakım onarım çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.

Elazığ’ın en önemli spor tesislerinden biri olan Gençlik Merkezi sahasında zemin yenileme ve bakım onarım çalışmalarında sona gelindiği kaydedildi. Ayrıca sentetik zeminin yenilemesinin yanında kale arkalarındaki yıpranmış tenteler ve kale fileleri, soyunma odaları ve binasının da yenilenerek spora hazır hale getirildiği aktarıldı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "İç saha maçlarımızda vuslatı sona erdirdiğimiz, Gençlik Merkezi sahamızda yoğun geçen sezonun sonunda Doğukent Stadımızın da devreye girmesiyle boşluğu fırsat bilerek Gençlik Merkezi sahamızda revize işlerinin ardından hazır hale getirdik. Profesyonel maçların yanı sıra aynı zamanda Bölgesel Amatör Ligle birlikte, Elazığ amatör futboluna da hizmet verecek olan Gençlik Merkezi Sahamızın daha önce bakım onarımını yaptığımız, skorboard, aydınlatması, ek protokol tribünü, basın odası, giyinme odaları, çevre düzenlemesi, güvenlik kamera sistemiyle ikinci lig standartlarına uygun hale getirdik. Yenileme çalışmalarımızı tamamladığımız Türkiye’nin en iyi amatör sahalarından birine sahip olan Gençlik Merkezi sahamızın ilimiz sporuna hayırlı olmasını dilElazığ Gençlik Merkezi sahasıiyorum” dedi.