Son yılların en büyüğü yakalandı

Hafta sonu Keban Baraj Gölü'ne ava çıkan balıkçılar, 138 kilogram ağırlığında, yaklaşık 2 metre uzunluğunda dev turna balığı yakaladı.

Elazığ’da Keban Barajı Gölü'nde ava çıkan balıkçıların oltasına son yılların en büyük turnası takıldı. 138 kilogram ağırlığında yaklaşık 2 metre uzunluğunda olan turna görücüye çıktı, vatandaşlar fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

Yakalanan turna balığını merkezdeki tezgahlarına getiren balıkçı Ramazan Erdoğan, kilosunu 40 liradan satışa çıkardı. Ayrıca 3 tane 20 ile 30 kilogram büyüklüğündeki turna balıkları da tezgahta yerini aldı. Görenleri şaşkına çeviren dev turna balığıyla bazı vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

"BU TURNA SON 20 YILIN EN BÜYÜKLERİNDEN BİRİ"

Sezonun ilk büyük balığını, yakaladıklarını ve satışa çıkardıklarını belirten Balıkçı Ramazan Erdoğan, “Sezonun açılması ve yağmurların yağmasıyla dev turnalarımız gelmeye başladı. Diyebiliriz ki, bu turna son 20 yılın en büyüklerinde biri. Dün Keban Barajı’nda yakalandı. Onun yanında da iki üç tane 20 ile 30 kilogram arasında değişen balıklar da var. Yağmurların yağmasıyla bu balıkların artık gelmesini bekliyoruz. Tatlı su balıkları, sadece iki hafta daha gelecek ve sezon ondan sonra kapanıyor. Bu devasa turnaya bütün müşterilerimizi bekliyoruz. Müşterilerimize kilo ile satacağız” dedi.

“BEN DE İLK KEZ GÖRDÜM, MUHTEŞEM BİR ŞEY”

Kalabalığı görünce merak ettiğini ve hayatında ilk kez böyle bir balık gördüğünü ifade eden vatandaşlardan Murat Ayar, “ Ben de gelip baktım büyük bir Turna balığıymış. Herhalde bölgemizde ilk kez görülen bir şey. Ben de ilk kez gördüm, muhteşem bir şey. Merak eden çok ve fotoğraf çekiyorlar.Bölgemizde nadiren de olsa bazen çıkıyor böyle balıklar” şeklinde konuştu.

“ÜLKEMİZİN ZENGİNLİĞİ”

Vatandaşlardan Ahmet Tevfik Ozan ise, “Şu anda Keban Baraj Gölü’nde yakalanan bir turna balığının satışı yapılıyor. Şunu da çok iyi düşünmek zorundayız. Bu balıkların hepsi Keban’da sıhhatli bir gölde yetişiyor. Bu gölü kirletmemek için şehirler, belediyeler, insanlar, kamu kuruluşları çok dikkat etmek zorunda. Aksi halde bu kadar güzel bereketli nimetleri mümkün olmaz. Hem bunlara şükredelim hem de baraj gölünü temiz tutmaya çalışalım. Ülkemizin zenginliği, böyle bir güzellikle fotoğraf çektirmeleri güzel bir şey, biz de seviniyoruz” ifadelerini kullandı.