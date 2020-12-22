Ekonomi
Giriş Tarihi : 22-12-2020 10:53   Güncelleme : 22-12-2020 10:53

Son toplantı başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısına online olarak Türk-İş’in ev sahipliğinde başladı.

Son toplantı başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısına online olarak Türk-İş’in ev sahipliğinde başladı.

 

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