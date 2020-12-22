Son toplantı başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısına online olarak Türk-İş’in ev sahipliğinde başladı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısına online olarak Türk-İş’in ev sahipliğinde başladı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısına online olarak Türk-İş’in ev sahipliğinde başladı.