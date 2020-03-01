02 MART 2020 Pazartesi 00:30
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Spor
Giriş Tarihi : 01-03-2020 22:54

Son dakikada güldük!

TFF 3. Lig 2. Grup’un 26. haftasında Elazığ Belediyespor, sahasında karşılaştığı Büyükçekmece Tepecikspor’u 1-0 mağlup etti.  

Son dakikada güldük!

Stat: Gençlik Merkezi

Hakemler: Şevket Teker xxx, Kürşathan Akın xx, Gökhan Özkan xx

Elazığ Belediyespor: Ogün Karakaya xx, Emrah Çalışlar xx, Can Morgül xxx, Burak Keskin xx, Mazlum Öndil xx, Cenk Cengiz xx (Nihat dk. 85 ?), Ferhat Canlı xx, Oktay Pop x (Hayrettin dk. 68 x), Metehan Andaç Özlü xx, Furkan Yiğit x (Semih dk. 56 x), Burak Kavlak xx

Büyükçekmece Tepecikspor: Ramazan Evren Üstündağ xx, Özcan Zileli xx, Berkay Ceylan xx, Yunus Yaşar xx, Aykut Sevim xx (Mert dk. 76), Kayhan Arduç xx (Hakan dk. 77), Furkan Zengin xx, Halil İbrahim Pekşen xx (Deniz dk. 86 x), Sefer Kanıtemiz xx, Enes Yılmaz xx, Emre Usta xx

Gol: Can (dk. 90) (Elazığ Belediyespor)

Sarı Katlar: Furkan, Metehan, Cenk (Elazığ Belediyespor), Sefer, Halil İbrahim (Büyükçekmece Tepecikspor)

ETİKETLER: elazığ belediyespor elazığ belediyespor tepecikspor
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