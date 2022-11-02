Solunum cihazına bağlı hastaya jeneratör desteği   

Elazığ’da planlı elektrik kesintisi nedeni ile enerjisiz kalacak bölgede solunum cihazına bağlı bir hastaya jeneratör desteği sağlandı.

Elazığ’da hizmet veren elektrik dağıtım şirketi, planlı elektrik kesintisi nedeni ile problem yaşayacak solunum hastasının ihtiyacını giderdi. Şirket, Sugözü - Sarıcan bölgelerinden planlı bakım çalışmalarından dolayı geçekleşen elektrik kesintisi sebebiyle solunum cihazı enerjisiz kalacak olan bir vatandaşına jeneratör desteği verdi. Hasta ve yakınları, desteklerinden dolayı yetkililere teşekkür etti.