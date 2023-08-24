Solhan’da ahır yangını

Bingöl’ün Solhan ilçesinde bir ahırda yangın çıktı. Yangın yakın mesafedeki evin bir bölümünü de etkiledi.

Bingöl’ün Solhan ilçesinde bir ahırda yangın çıktı. Yangın yakın mesafedeki evin bir bölümünü de etkiledi.Alınan bilgilere göre olay, Solhan ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı ahırda yangın çıktığı fark eden mahalle sakinleri, durum itfaiye ekiplerine bildirdi. Mahalleye giden ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangın nedeniyle ahır kullanılmaz hale gelirken, yakın mesafedeki evin bir bölümü de yangından etkilendi.