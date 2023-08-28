Solhan HEM’de kız öğrencilere folklor kıyafeti hediyesi

Bingöl’ün Solhan İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, dışa bağımlı kalmadan bünyesinde çalışan usta öğretici ve kursiyerlerinin desteği ile folklor ekibinde bulunan küçük kız öğrencilere folklor kıyafeti dikildi.

Bingöl’ün Solhan İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, dışa bağımlı kalmadan bünyesinde çalışan usta öğretici ve kursiyerlerinin desteği ile folklor ekibinde bulunan küçük kız öğrencilere folklor kıyafeti dikildi.Solhan Kaymakamı Muhammed Çetin’in destekleriyle temin edilen kumaşlar usta öğretici Sevim Köse ve kursiyerleri tarafından 16 kız öğrenciye folklor kıyafeti dikimi yapılarak hediye edildi. Öğrenciler kendilerine hediye edilen folklor kıyafetlerini giyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Katkı sunanlara teşekkür eden İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayri Güneş, "Solhan Kaymakamımız Muhammed Çetin, folklor ekibindeki kız öğrenciler için kumaş desteğinde bulundu. Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde Usta öğretici olarak çalışan Sevim Köse ve kursiyerleri tarafından 16 kız öğrenciye folklor kıyafeti dikimi yapıldı. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak Kaymakamımız Muhammed Çetin beye destekleri için teşekkür ederiz’’ dedi.