Sokakta yaralı olarak bulduğu kedileri sahiplendi

Bingöl Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Ali Murat Mırçık, farklı zamanlarda sokakta bulduğu yaralı kedileri sahiplenerek evinde bebek gibi bakıyor.

Bingöl Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Ali Murat Mırçık, farklı zamanlarda sokakta bulduğu yaralı kedileri sahiplenerek evinde bebek gibi bakıyor.Uzun yıllardır Bingöl’de yaşayan ve üniversitede öğretim görevlisi olan Ali Murat Mırçık, yaptığı davranışla gönüllere dokundu. Annesinin aşıladığı kedi sevgisini Bingöl’e geldiğinde de devam ettiren Mırçık, farklı zamanlarda sokakta yaralı veya bitkin halde bulduğu 5 kediyi sahiplendi. Evinin bir bölümünü kedilere ayıran öğretim görevlisi Mırçık, her gün saatlerce kedilerle ilgilenerek onlara bebekler gibi bakıyor. Dışarı çıktığında da kedi veya köpek maması yanında bulunduran Mırçık, belirli noktalara mamalar bırakıyor.5 kedinin hikayesi de farklı, hepsini sahiplendiÇocuk yaştayken annesinin kedi beslemesiyle kedilere olan sevgisinin arttığını söyleyen öğretim görevlisi Ali Murat Mırçık, "Kedi sevgim çocukluktan beri devam eden bir sevgi. Annem kedi seviyordu o yüzden ben de kedilerle haşır neşir oldum. Annem besliyordu kedileri ben de onunla gidip besliyordum. Burada göreve başlayınca da kedilerle bağlantım hiç kopmadı. Evimde her zaman kedi vardı ve genellikle sokaktan sahiplenmeye çalıştım. İlk kedim Maya’ydı ve barınaktan getirdim. İkinci kedim Bade’ydi onu sokaktan hastayken buldum, veteriner bakımlarını yaptırdım daha sonra sahiplendim. Üçüncü kedim Pan’dı onun biraz hikayesi acıklı. Arabaya sıkışmış bir halde buldum, bulduğumda çok kötü bir durumdaydı, sahiplendik. Veterinere götürdüm, başkalarına sahiplendirmeye çalıştık ama sonra geri getirdiler. Dördüncü kedim Müjde’ydi onu da covid zamanı buldum. Gözünde büyük bir problem vardı, akciğerlerinde enfeksiyon vardı. Veterinere götürdüm, yaşamaz dediler ama o yaşadı. Son kedim de Nina, onun da hikayesi var. O da tekme yemiş karnına hamileyken ve bebeklerini kaybetmiş. Veterinerde gördüm ve onu da sahiplendim" dedi.Yanında sürekli mama taşıdığını da belirten Mırçık, "Gündelik hayatımda da sürekli sokak hayvanlarına bakıyorum. Kedi olsun, köpek olsun yanımda daima mama var. Karınlarını doyuruyorum, sularını içiriyorum. Onlar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Bunun verdiği hazzı, mutluluğu hiçbir şey vermiyor bana. Bunu da hayatım boyunca devam ettireceğim" diye konuştu.Gelirini sokak hayvanları için harcıyorGelirinin büyük bir kısmını sokak hayvanları için harcadığını aktaran Mırçık, "Gelirimin büyük bir kısmını hayvanlara harcıyorum ve bu durumdan gayet mutluyum. İnsanlara da şunu söylüyorum evlerinin önlerine bir kap su, bir kap mama koysalar ortalıkla aç olan sokak hayvanı kalmaz" şeklinde konuştu.