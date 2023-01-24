Sokak ortasında çatışmışlardı: Yürüyen 'suç makineleri' yakalandı 

Elazığ’da sokak ortasında çatışan ve toplamda 86 suç kaydı olan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, dün merkez Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı, M.Ü. ve Ö.Ö. arasında silahlı çatışma çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanın olmadığı olayda, 2 şüpheli de kullandıkları silahlarla birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Öte yandan, şüphelilerden M.Ü’nün 63 Ö.Ö.’nün ise 23 farklı kaydı olduğu öğrenildi.