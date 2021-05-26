Sokak ortasında 17 yaşındaki genci darp etti

Elazığ’da bir kişi, sabah erken saatlerde babasının dükkanını açmaya giden 17 yaşındaki genci darp edip telefonunu almaya çalıştı.

Yoldan geçen minibüsü gören şahıs kaçarken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Mustafapaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah erken saatlerde babasına ait dükkanı açmaya giden 17 yaşındaki Yakup Koçoğlu, bir şahıs tarafından darp edilerek, elinden telefonu alınmaya çalışıldı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Koçoğlu’nun olayı bildirmesi üzerine polis ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınan şüphelinin engelli olması nedeniyle savcılık talimatıyla serbest kaldığı, adli sürecin ise devam ettiği bildirildi.

Baba Mehmet Koçoğlu, “Olay saat 06.20’de meydana geliyor. Çocuk işe geliyor. Hiç tanımadığı bir insan tam yanından geçtiği esnada telefonunu istiyor, gasp etmeye çalışıyor. Hemen zaten akabinde çocuğu darp ediyor orada. Kamera orada hepsini göstermiyor. Bir de kamera dışında çocuğu darp ediyor. O esnada esnaftan kimse orada yok. Yoldan geçen minibüsü görünce bırakıyor şahıs. Dün yakaladılar, serbest bıraktılar. Engelliymiş, öyle diyorlar. Engelliyse devletin ruh hastanesi var, bu insandan sorumlu insanlar vardır” dedi.