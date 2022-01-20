Sokak hayvanlarını elleri ile beslediler

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yoğun kar yağışının ardından kent genelinde başlayan dondurucu soğukta sokak hayvanlarını elleriyle besledi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kentte 2 gün boyunca etkili olan kar yağışının ardından dondurucu soğuklarda sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler, kar yağışında mahsur kalan vatandaşların yanında oldukları gibi özellikle soğuk kış günlerinde yiyecek ve su bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına mama ve su vererek yürekleri ısıttı.