Güncel
Giriş Tarihi : 25-02-2022 09:59   Güncelleme : 25-02-2022 09:59

Sokak hayvanları unutmadı  

Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.  

Sokak hayvanları unutmadı  

Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, köy köy  gezerek  iklim koşulları dolaylısıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının, aç kalmaması için mama dağıtımına başladı. Sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılamak amacıyla mama dağıtımı yapan ekipler, zorlu iklim  şartlarında hayatta kalmaya çalışan sokak hayvanlarına  karşı duyarlılıklarını gösterirken, hayvan sevgisine de  dikkat çekti.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada,  “Aynı dünyayı paylaştığımız hayvanların zorlu bir yaşam mücadelesi verdiklerini biliyoruz. İnancımıza göre tüm canlıların yaşamı kutsaldır. İl Özel İdaresi olarak hayvan sevgisine dikkat çekmek ve onların beslenmesine katkıda bulunmak amacıyla Valimiz Dr. Ömer Toraman’ın  talimatları doğrultusunda böyle bir girişimde bulunuyoruz. Bu kapsamda temin ettiğimiz kedi ve köpek mamalarını görev alanımızda bulunan kırsal alanlara bırakmaya başladık” denildi.

ETİKETLER: sokak hayvanları elazığ il özel idare sokak hayvanları