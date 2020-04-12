Politika
Giriş Tarihi : 12-04-2020 15:07

‘Sokağa çıkma yasağı devam etmeli’

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Korona Virüs salgını ile ilgili açıklamada bulundu.

‘Sokağa çıkma yasağı devam etmeli’

Tüm siyasi parti genel başkanlarının katılımıyla salgın sürecinin yürütülmesini isteyen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol,31 ildeki sokağa  çıkma yasağının ara vermeden  14 gün daha devam etmesi gerektiğini söyledi.  

Milletvekili Erol açıklamasında;"Siyasi  parti genel başkanlarından oluşacak  bir kriz yönetimi oluşturmalıdır. Tüm siyasi parti genel başkanlarının katılımları ile  salgın ile mücadele süreci yönetilmelidir.Bu süreçte bakanlıklar parti ayrımı gözetmeden belediyelerle eş güdümlü çalışmalı, vatandaşın ihtiyaçlarının karşılanmasını ve toplum sağlığının korunmasını birlikte planlanmalıdır.31 şehir de uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı kararı sonrası yaşanan durum ve salgının yayılmasının önlenebilmesi için  tek yolun sokağa çıkma yasağının bu illerde 14 gün daha devam etmesi olacaktır"dedi.

Özellikle sokağa çıkma yasağının başladığı kentlerde bu kararın uzatılmasının önemli olduğuna dikkat çeken Erol, diğer şehirler de de kontrolün elden bırakılmadan Elazığ'da olduğu gibi gerekirse ana caddelerin de kapatılarak tedbirlerin sürmesi gerektiğini kaydetti.

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