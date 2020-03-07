07 MART 2020 Cumartesi 11:57
Advert
Asayiş
Giriş Tarihi : 07-03-2020 10:58

Şok uygulamalarda yakalandılar

Elazığ polisinin son bir hafta içerisinde yaptığı şok ve genel asayiş uygulamalarında yakalanan 61 şahıstan 23'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şok uygulamalarda yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğümü ekipleri, kent genelinde önleyici tedbirler dahilinde suç işlenmesinin önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve yakalanması amacıyla bir hafta içerisinde çok sayıda uygulama yaptı. Ekiplerin  son bir hafta içerisinde yaptığı şok ve genel asayiş uygulamaları kapsamında 2 bin 575 şahıs ile bin 85 araç sorgulandı. Uygulamalarda 32’si yoklama kaçağı olmak üzere çeşitli konulardan aranan 61 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 23’ü çeşitli suçlardan dolayı çıkarıldıkları  mahkemece tutuklandı.

Uygulamalar da ayrıca şüphelilerden 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet pompalı tüfek, 1 adet bıçak, bir miktar toz esrar, metanfetamin ve eroin ele geçirildiği bildirildi. Öte yandan, kimlik bildirimsiz işçi çalıştıran 2, sigara içilmesine müsaade edilmekten ise 1 iş yerine yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

ETİKETLER: elazıığ asayiş elazığ asayiş uygulaması
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Başakşehir FK2449
  • 2Trabzonspor2348
  • 3Galatasaray2448
  • 4Sivasspor2448
  • 5Beşiktaş2543
  • 6Alanyaspor2439
  • 7Fenerbahçe2439
  • 8Göztepe2334
  • 9Gaziantep FK2431
  • 10Denizlispor2427
  • 11Gençlerbirliği2427
  • 12Antalyaspor2426
  • 13Yeni Malatyaspor2324
  • 14Çaykur Rizespor2324
  • 15Konyaspor2422
  • 16Kasımpaşa2420
  • 17MKE Ankaragücü2520
  • 18Kayserispor2419
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA