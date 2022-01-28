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Asayiş

Şok uygulamalarda 156 şüpheli yakalandı

Asayiş

Şok uygulamalarda 156 şüpheli yakalandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve yunus ekipleri tarafından asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi.