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Giriş Tarihi : 14-02-2020 21:56

Soğuk barajı dondurdu!

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu.

Soğuk barajı dondurdu!

Elazığ’da yoğun kar yağışının etkili olmasının ardından son bir haftadır-5 ile-15 derecede hissedilen soğuk hava, Cip Baraj Gölünü dondurdu.  Hava sıcaklığının zaman zaman eksi 10'lara kadar düşmesi kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Cip Baraj Gölünün tamamen donmasına neden oldu. Donan göl karla birlikte  farklı bir güzellik oluşturdu.

Cip Barajının Elazığ’a 15 kilometre uzaklıkta olduğunu ifade eden Nurullah Ersöz, “Normalde insanların Mart ve Nisan aylarında ailecek buraya gelip oturdukları yerdi. Şuan da baraj gölü soğuk kış şartlarından dolayı donmuş durumda. Bende Cip Baraj Gölüne gelerek fotoğraf ve video çektim” dedi.

ETİKETLER: sağuk baraj dondu elazığ cip barajı
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