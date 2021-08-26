Elazığ şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı Halil Saraç, ilimizde yaşanan deprem ve pandemi sürecinde en çok etkilen şoför esnafı olduğunu ifade ederek “Şoför esnafının sorunu çok, çözende yok” dedi.

“KOLTUKTA OTURMAKLA SORUNLAR ÇÖZÜLMEZ”

Şoför esnafının sorunlarının çok olduğunu ifade eden Elazığ şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı Halil Saraç, “Şoför esnafımız evine ekmek götürmek için gece gündüz çalışıyor ama yetkililer sorunlarına sadece bakıyorlar esnaflarımız en güzel hizmeti hak ediyor. 2020 yılında ilimizde yaşanan deprem ve ardından yaşanan pandemi süreci esnaflarımızı çok olumsuz şekilde etkiledi. Devletimiz tarafından destekler verildi ama yetersiz kaldı. Odamızda devlet desteklerinin sadece reklamını yaptı, oda olarak şoför esnafımıza hiçbir katkı yapmadılar. Esnafımızın aidatlarıyla maaşlarını alan kesim sadece koltuklarında oturdular”

“TOPLU ULAŞIMA ACİL ZAM YAPILMASI LAZIM”

Başkan Adayı Halil Saraç; “Bizler her platformda toplu ulaşıma yılda en az bir kez zam yapılmasını söylüyoruz. Ama bu talebimiz yetkililer tarafından dikkate alınmıyor. Ama biz esnafımız için susmayacağız. Mevcut yönetim, bazılarına yalakalık olsun diye zam lafını dile getirmiyor. Ben şunu söylemek istiyorum birilerine yalakalık yapacağım diye şoför esnafımızın hakkını kimseye yedirmem. Bizler göreve geldiğimizde yılda en az bir kez zam alacağız. Bunun sözünü veriyorum. En son alınan toplu ulaşım zammından sonra akaryakıta yüzde 30 yakın zam yapıldı. Lastik fiyatlarında çok yüksek yükselmeler oldu. BAĞKUR primleri bin TL’yi geçti bu zamları kimse dile getirmiyor. Ama toplu ulaşıma zam isteğimizde hemen bizlere muhalif insanlar esnafımız için isteğimiz zamma bile karşı geliyor. Hizmeti yapan önemli değil yeter ki hizmet olsun. Mevcut yönetim esnafımız için bir çalışma yapsın bizler onların yanında oluruz. Yeter ki esnafımıza hizmet yapılsın hizmeti yapanın önemi yoktur bizim için”

“ESNAFIN SORUNLARINI BİLİYORUZ VE ÇÖZECEĞİZ”

Elazığ şoförler ve otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı Halil Saraç, “Bizler 2018 yılında yapılan seçim sonrası esnafımızdan hiç kopmadık. Sürekli olarak esnaflarımızla iç içe olduk. Biz esnafımızı oy olarak görmedik ve esnaf ayrımı yapmadık. Kesinlikle bu çizgimizden asla taviz vermeyeceğiz. Esnafımızın sorunlarını biliyoruz. Karayolları Trafik Güvenliği Derneği Başkanı olarak esnaflarımızın çok sorununu çözdük. Ama dernek olarak bir yere kadar sorunları çözebiliyoruz. Biz sorunları çözmek için mücadele edeceğiz. Esnafların sorunlarını çözmek için 23 tane proje hazırladık. Hepsi esnafımızın sorunlarını çözecek projeler “Taziye ve düğünler gitmek” gibi projelerimiz yok projelerimizin içinde. Seçime yakın projelerimizi açıklayacağız projelerimiz tek ilimizde değil başka illerde de ses getirecek. Biz projelerimiz oya yönelik değil esnafın sorunlarına yönelik projeler. Allah nasip ederse seçimi kazanırsak Az konuşacağız çok çalışacağız, Hak edene teşekkür edeceğiz, yalakalık yapmayacağız”

“BELDEN AŞAĞI SEÇİM ÇALIŞMASI YAPMAYACAĞIZ”

Saraç; “Seçim çalışmalarımıza aralıksız şekilde devam ediyoruz. Elini sıkmadığımız esnafımız kalmayacak esnaflarımızın gönüllerine dokunacağız. Biz kesinlikle esnafımızı oy olarak görmüyoruz ve görmeyeceğiz. Seçim çalışmalarında rakibimizi belden aşağı vurmayacağız. Mevcut yönetim bizlere belden aşağı vuruyor. En son çıktığı televizyon programında bizlere belden aşağı astı astarı olmayan ifadelerle bizleri eleştirdi. Biz ailemizden şunu gördük kötü söz sahibindir. Bizlerle ilgili şunu söylüyorlar yapamaz edemez diye ifade ediyorlar. Bizde şunu kendilerine şunu söylüyoruz ‘Çöktüğünüz koltukları bırakın, gelen babayiğitler neler yapıyor görün’ ben şunu kesinlikle şunu ifade etmek istiyorum. Keşke mevcut başkan söylediklerimizi eleştireceğine bizlere teşekkür etsin, ya da teşekkür etmesin bizleri arasın bunu nasıl yapacaksınız sorsunlar biz başkan olmadan da bunları yaparız. Karşımızdakiler sadece yapamaz diyor hiçbir ilimizde böyle bir şey yok. Bizler o göreve geleceğiz Allah nasip ederse hem şoför esnafımıza hizmet edeceğiz hem de odamızda bir aile ortamı olacak”

“TAZİYE VE DÜĞÜNLERE GİTMEK HİZMET DEĞİL”

Elazığ şoförler ve otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı Halil Saraç, açıklamasına şu şekilde devam etti; “Bizler projelerimizle geliyoruz. Bazıları gibi ben düğününüze geldim taziyenizde üç gün oturdum gibi cümleler kullanmayacağız. Taziye ve düğünlere herkes gidiyor bu bir insanlık görevidir. Tabi ki buda olması gerekiyor ama bunu da hizmetmiş gibi esnafımızın önüne sunmak kesinlikle doğru değildir. Şunu sormak istiyorum. Şimdiye kadar odamızda düğünlere ve taziye yemeklerine ne kadar ücret ödendi.Bunu açıklamalarını istiyorum.Esnafımız aidat öderken o parayı düğünlere ve taziye yemeklerine verilsin diye vermiyor.Kendisine hizmet için veriyor.Düğünlere ve taziyelere yemek yaptıracaksan cebinden vereceksin 10 bin TL’nin çok üzerinde maaş alıyorsun”

“YÖNETİMDE ŞEFFAF OLACAĞIZ”

Başkan olmaları taktirde yönetimde şeffaf olacaklarını altını çizen Başkan Adayı Halil Saraç; “Biz göreve geldiğimizde kesinlikle müfettiş çağıracağız ve bizden önceki yönetim gelir giderlerini denetlesin diye denetledikten sonra yönetimi devir alacağız. Bizler her ay odanın gelir giderini açıklayacağız. Kesinlikle esnafımızın bir kuruşunu israf etmeyeceğiz. O parada tüyü bitmemiş yetimlerimizin hakkı var. Esnafımız odanın gelir giderini bilecek. Biz gelir gideri açıklamaktan korkmuyoruz. Kapalı kapılar ardında kesinlikle hesaplar yapmayacağız”

“ESNAFIN ÜSTÜNDE GÜÇ YOKTUR”

Şoförler ve otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı Halil Saraç, “Esnafımızın oyu bizlere emanet kimse esnafımızın oyu üstünden prim yapmasın. Bazıları çıkıyor ben rakibime şu kadar fark atacağım. Bu farkı atmasan istifa ederim söylemlerinde bulunuyor ya siz kimsiniz esnafımızın oyu üzerinden nasıl hesap kitap yapıyorsunuz. Bu esnafımıza ve oyuna saygısızlıktır. Esnafımız başkanlığı kime layık görüyorsa ona oyunu verir. Bizim esnafımıza saygımız sonsuzdur. Bizler kesinlikle şu kadar oy alırız demiyoruz. Bizim esnafımıza ve oyuna saygımız çok”

“ÇOK İYİ BİR YÖNETİM OLUŞTURDUK”

Halil Saraç; “Biz yönetimimizi belirlerken çok titiz davranıyoruz. Esnafımızın sevdiği ve saydığı kişileri yönetimimize alıyoruz. Esnafımıza hizmet için koşabilecek kişileri yönetimimize alıyoruz. Esnafımızın hakkını ve hukukunu koruyacak esnaflarımızı yönetimimize dahil ediyoruz. Mevcut başkan son açıklamasında diğer seçimde yönetimimizde olan kişilerin o dönem bizim yanımızda olmadığını söylüyor ve bizi belden aşağı vurmaya çalışıyor. Ya ben şunu sormak istiyorum, kendisini ne ilgilendiriyor bizim yönetimimiz. Bizim ağzımızda kendi yönetimiyle ilgili bir açıklama çıktımı. Bizi ne ilgilendirir yönetimi biz işimize bakıyoruz.

“HER HAFTA SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPACAĞIZ”

Elazığ şoförler ve otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı Halil Saraç, “Seçime kadar her hafta sosyal medyadan canlı yayın yapacağız. Esnaflarımızın sorduğu soruları canlı yayında cevaplayacağız. Esnafımız isteği ve merak ettiği tüm sorulara açık bir şekilde cevap vereceğiz. Esnafımıza çalışmalarımız hakkında bilgiler vereceğiz. Esnaflarımız sosyal medya üzerinde isteği soruyu rahatlıkla bizlere sorabilir. Tabi ki ilimizin televizyonlarında canlı yayın programlarımızda olacak. Bizim ulaşmadığımız esnafımız kalmayacak” dedi.