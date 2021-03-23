Şoför esnafına maske ve dezenfektan desteği

Elazığ Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı Halil Saraç, şoför esnafına dezenfektan ve maske desteğinde bulundu.

Esnafları ziyaret eden Saraç, esnafların sorunlarını dinleyerek pandemi sürecinde şoför esnafa destek olmak için dezenfektan ve maske desteğinde bulundu.

“PANDEMİ SÜRECİNDE ŞOFÖR ESNAFI ÖNEMLİ GÖREV ÜSTLENDİ”

Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı Halil Saraç, Şoför esnafının her zaman yanında olduklarını ifade ederek sağlıkçılar nasıl pandemi sürecinde önemli görev üstlenmişlerse şoför esnafı da pandemi sürecinde çok önemli görev üstlendiğini söyledi.

“ŞOFÖR ESNAFIMIZ ZOR ŞARTLARDA EVİNE EKMEK GÖTÜRÜYOR”

Elazığ Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı Halil Saraç, “Şoför esnafımız için 2020 yılı çok zor geçti.24 Ocak’ta ilimizde yaşanan deprem ve ardından pandemi süreci şoför esnafımızı bitirme noktasına getirdi. Esnaflarımız, pandemi sürecinde çok önemli bir görev üstleniyor. Kendi ve ailesinin sağlığını hiçe sayarak gece gündüz çalışıyor. Bizler esnafımızı sürekli ziyaret ediyoruz, sorunlarını dinliyor ve sorunlarını gerekli mercilere iletiyoruz. Bugünde kendi imkanlarımızla şoför esnafımıza dezenfektan ve maske desteğinde bulunmak istedik. Bu desteği maddi olarak kimse algılamasın bizler esnafımızın yanında olduğumuzu göstermek için böyle bir çalışma yaptık. Esnafımızın sorunlarına bakakalmak yerine dile getirilmesi lazım şoför esnafımız her zaman çok güç şartlarda evine ekmek götürüyor”

“ESNAFIMIZA MASKE DEZENFEKTE DESTEĞİ SAĞLANMALIYDI”

Şoför esnafı en iyi hizmeti hak ettiğini ifade eden Halil Saraç, “Esnafımızı hiçbir şekilde oy olarak görmemek lazım. Esnafımıza hizmet verildiğinde sen bana oy verdin vermedin polemiğine girilmemesi lazım. Pandemi sürecinde sağlıkçılarımızın nasıl maske ve dezenfektan ihtiyacı çalıştığı kurumda karşılanıyorsa şoför esnafımızın da bu ihtiyaçları karşılanmalıydı. Bizlerde, karınca kararınca esnafımıza maske ve dezenfektan desteğinde bulunmak istedik”.

“ARAÇLARIMIZDA MÜŞTERİLER İÇİNDE MASKE VE DEZENFEKTE OLMALI”

Elazığ Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı Halil Saraç, Hastanelerin her yerinde dezenfektan varsa şoför esnaflarının da araçlarında mutlaka vatandaşların kullanması için dezenfektan olması gerektiğini ifade eden; “Hastanelere vatandaşlarımız gittiğinde hastanenin her köşesinde dezenfektan var. Ama ulaşımı sağlayan şoför esnafımızın aracında dezenfektan yok. Esnafımıza dezenfektanı odamız tarafından karşılanmalı. Odamız, esnaflarımıza maske desteğinde bulunmalıdır. Dezenfektan ve maskenin maliyeti ne kadar ki bu karşılanmıyor. Esnafımızın sağlığı hiçbir şeyden önemli değildir. Esnafımızın sorunlarına şimdiye kadar sadece bakan kişiler, bu sorunda sadece baktılar. Esnafın sorunları ve sıkıntılarını dile getirenler düşman ilan ediliyor. Unutmasınlar seçim gelip geçici, koltuk gelip geçici önemli olan esnaflarımız ve vatandaşlarımızdır. Bizler, seçiliriz seçilmeyiz esnafımızın taktiridir. Şoför esnafımıza hizmetten asla vazgeçmeyeceğiz. Esnafımıza destek olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bizler, esnafımızı oy olarak görmüyoruz kardeş olarak abi olarak görüyoruz. Esnaflarımıza hayırlı işler, sağlıklı günler diliyorum” dedi.