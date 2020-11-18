‘Şoför esnafımızın morali bozuk’

Karayolları Trafik Güvenliği Derneği Başkanı Halil Saraç, İlimizde yaşanan deprem ve pandemi süreciyle malımızı ve canımızı taşıyan şoför esnafının moralinin bozuk olduğunu söyledi.

“ŞOFÖR ESNAFI MAĞDUR OLDU”

Halil Saraç açıklamasına şu şekilde devam etti; Süreçte en çok etkilenen kesimlerden biri de şoför esnafımız oldu. Bence en kutsal mesleklerin başında şoför esnafımız geliyor. Neden mi? Çünkü şoför esnafımız malımızı, canımızı ve namusumuzu taşıyor. Şimdiye kadar vatandaşlarımızı hiç mağdur etmeyen şoför esnafı 2020 yılında mağdur edildi. Şimdiye kadar kimseye muhtaç olmayan her zaman mağdurun ve garibanın yanında olan şoför esnaflarımız devletimizin şefkatini göremedi. Vergisiyle, aidatlarıyla, kullandığı akaryakıtla, lastiğiyle, araç sigortası ve motorlu taşıt vergisiyle devletimize büyük katkı sağlıyor. Toplu taşıma adına vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlayarak devletimize yardımcı oluyor. Ama Devletimizin her zaman yanında olan esnaflarımız devletimizden istenilen düzeyde destek göremedi”

“CİDDİ ADIMLAR ATTIK”

Karayolları Trafik Güvenliği Derneği Başkanı Halil Saraç, “Karayolları Trafik Güvenliği Derneği’ni 2014 yılında kurduk, gönüllük esasıyla çalışanlarla birlikte 1600’e yakın üyemiz var. Dernek kurulum amacımız Elazığ’ın trafiğiyle ve trafik problemleriyle ilgili sorunlarını ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktararak, ilimizin trafik problemlerinin çözümü hususunda yardımcı olmaktı. Yapmış olduğumuz birçok sosyal sorumluluk projeleri ile ilimizin trafik problemlerinin çözümü hususunda ciddi adımlar attık. Allah’ın izniyle adımlarımızı daha hızlı ve daha da güçlü şekilde atacağız” dedi.